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Локомотив — Ахмат: Зелимхан Бакаев открыл счёт на восьмой минуте в матче 1-го тура РПЛ 2026/2027

«Локомотив» — «Ахмат»: Зелимхан Бакаев открыл счёт на восьмой минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников. Счёт — 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Перерыв
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'    

Счёт открыл нападающий хозяев поля Зелимхан Бакаев на восьмой минуте.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.

По итогам минувшего сезона железнодорожники набрали 53 очка и заняли третье место. Грозненская команда заработала 37 очков и расположилась на девятой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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