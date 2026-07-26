«Копейки». Бубнов — о наказании Соболева по итогам матча Суперкубка России

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о наказании нападающего «Зенита» Александра Соболева по итогам матча OLIMPBET Суперкубка России со «Спартаком». В этой встрече красно-белые уступили сине-бело-голубым — 1:1 (2:4 пен.). Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал Соболева на 30 тыс. рублей. Форвард сравнял счёт на 90+8-й минуте, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику, а затем отпраздновал гол у трибуны болельщиков «Спартака». Со спартаковской трибуны полетели посторонние предметы.

— Это стиль Соболева. То, что он забил, — нечего удивляться. Он же им [болельщикам] ничего не показывал, как раньше. Они его оскорбляют. Зачем его вызывали на КДК? Он скажет: «Они меня оскорбляют, у меня чисто человеческая реакция». Это не оскорбление. Поэтому глупость, что его вызывали.

— Его на 30 тыс. рублей оштрафовали.

— Да, но для него это не деньги. Копейки, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».