15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Оренбург — Ростов: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ 2026/2027, 26 июля 2026

«Оренбург» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ
Комментарии

Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Оренбург» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступит Никита Новиков из Петрозаводска. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону

Стартовые составы команд.

«Оренбург»: Овсянников, Ведерников, Хотулёв, Паласиос, Сивис, Болотов, Пуэбла, Назаренко, Рыбчинский, Голыбин, Савельев.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

«Ростов» завершил минувший сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе жёлто-синих было 33 очка в 30 играх. «Оренбург» сохранил прописку в элитном дивизионе, финишировав на 12-й строчке — в двух очках от зоны переходных матчей. Всего у команды было 29 очков.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Оренбург» — «Ростов». Сказ об удивительном гостеприимстве
«Оренбург» — «Ростов». Сказ об удивительном гостеприимстве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android