Александр Радулов нанёс символический удар в матче «Локомотива» и «Ахмата» в 1-м туре РПЛ

Хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Радулов нанёс символический удар перед матчем 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Игра проходит в эти минуты на стадионе «РЖД Арена», счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, 40-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. Всего в прошедшем плей-офф на счету нападающего 22 матча и 17 (6+11) очков. Первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Вместе с ярославским клубом хоккеист завоевал два Кубка Гагарина подряд.