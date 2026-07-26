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Александр Радулов нанёс символический удар в матче «Локомотива» и «Ахмата» в 1-м туре РПЛ

Александр Радулов нанёс символический удар в матче «Локомотива» и «Ахмата» в 1-м туре РПЛ
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Хоккеист ярославского «Локомотива» Александр Радулов нанёс символический удар перед матчем 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Игра проходит в эти минуты на стадионе «РЖД Арена», счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
1-й тайм
1 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'    

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, 40-летний Радулов выступает за «Локомотив» с 2024 года. Всего в прошедшем плей-офф на счету нападающего 22 матча и 17 (6+11) очков. Первый трофей КХЛ Александр выиграл в 2011 году в составе «Салавата Юлаева». Вместе с ярославским клубом хоккеист завоевал два Кубка Гагарина подряд.

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