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Оренбург — Ростов: Виктор Мелёхин вывел гостей вперёд на 47-й минуте в матче 1-го тура РПЛ 2026/2027

«Оренбург» — «Ростов»: Мелёхин вывел гостей вперёд на 47-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играют «Оренбург» и «Ростов». Встреча проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Никита Новиков из Петрозаводска. На данный момент счёт 1:0 в пользу ростовчан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Мелёхин – 47'    

На 47-й минуте Виктор Мелёхин открыл счёт и вывел ростовчан вперёд.

«Ростов» завершил минувший сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе жёлто-синих было 33 очка в 30 играх. «Оренбург» сохранил прописку в элитном дивизионе, финишировав на 12-й строчке — в двух очках от зоны переходных матчей. Всего у команды было 29 очков.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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