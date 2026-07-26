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Хассельбайнк: Делап способен быть нападающим для клуба из первой четвёрки АПЛ

Хассельбайнк: Делап способен быть нападающим для клуба из первой четвёрки АПЛ
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Экс-футболист «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк полагает, что нападающий Лиам Делап должен покинуть «синих» ради игровой практики.

«Делапу нужна игровая практика. Он не может провести ещё один сезон, подобный тому, что был в «Челси». Если это означает, что ему нужно уйти в аренду, он должен это сделать, потому что Лиам слишком молод, чтобы сидеть на скамейке запасных. Его карьере нужен новый импульс, он должен забивать голы, чтобы вновь ощутить, каково это, потому что каждый раз, когда он выходил в матчах за «Челси», казалось, будто ему слишком трудно. Делапу нужно завоевать доверие тренера, который скажет: «Не беспокойся о первом или втором голе, просто иди и играй». Думаю, он способен быть нападающим для клуба из первой четвёрки АПЛ, но ему нужна игровая практика», — сказал Хассельбайнк в свежем выпуске подкаста The State of Play.

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