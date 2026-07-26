«Локомотив» — «Ахмат»: Эральд Максути сравнял счёт на 83-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступает Кирилл Левников. Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Ахмата» Эральд Максути сравнял счёт на 83-й минуте. Ранее счёт открыл нападающий хозяев поля Зелимхан Бакаев на восьмой минуте.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» (1 августа), а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» (2 августа).

По итогам минувшего сезона железнодорожники набрали 53 очка и заняли третье место. Грозненская команда заработала 37 очков и расположилась на девятой строчке.