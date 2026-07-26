Сенников: «Локомотиву» нужно ещё набирать трёх-четырёх квалифицированных футболистов

Двукратный чемпион России Дмитрий Сенников ответил, что его тревожит в комплектовании команды у «Локомотива».

«Есть тревога за «Локомотив», потому что ему нужно ещё набирать минимум трёх-четырёх квалифицированных футболистов, которые были бы готовы выйти на замены. Вдруг у кого‑то травмы, карточки? А ведь шесть игр в Кубке, да ещё и 17 в чемпионате до перерыва. Но всё равно верю в команду. «Локомотив» может войти в топ‑3, но не должен быть ниже шестёрки», — сказал Сенников в эфире «Матч Премьер».

По итогам минувшего сезона железнодорожники набрали 53 очка и заняли третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.