«Слабее «Спартака». Бубнов оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ сезона-2026/2027

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Краснодара» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027, выразив мнение, что «быки» слабее «Спартака».

«Они будут в чемпионской гонке, но на сегодняшний день слабее «Спартака» по многим параметрам. Им в этом сезоне будет значительно сложнее бороться за чемпионство, чем в прошлом. Если «Краснодар» вдруг не попадёт в тройку или займёт третье место, в этом ничего удивительного не будет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде встретится с казанским «Рубином» сегодня, 26 июля.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.