15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Слабее «Спартака». Бубнов оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ сезона-2026/2027

«Слабее «Спартака». Бубнов оценил перспективы «Краснодара» в РПЛ сезона-2026/2027
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил перспективы «Краснодара» в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге сезона-2026/2027, выразив мнение, что «быки» слабее «Спартака».

«Они будут в чемпионской гонке, но на сегодняшний день слабее «Спартака» по многим параметрам. Им в этом сезоне будет значительно сложнее бороться за чемпионство, чем в прошлом. Если «Краснодар» вдруг не попадёт в тройку или займёт третье место, в этом ничего удивительного не будет», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 1-м туре чемпионата России «Краснодар» на выезде встретится с казанским «Рубином» сегодня, 26 июля.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам прошлого сезона «Краснодар» занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 66 очков.

Материалы по теме
«Лишь бы не поставили задачу стать чемпионом». Бубнов — о перспективах «Локомотива» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android