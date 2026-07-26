«Урал» сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Ленинградец» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино. В качестве главного арбитра выступил Олег Журавлёв. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

«Урал» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ленинградец» с одним очком располагается на 16-й строчке.

В следующем туре Первой лиги екатеринбургский клуб встретится со «СКА-Хабаровск» 2 августа. Команда из Ленинградской области проведёт матч с «Сочи» 1 августа.