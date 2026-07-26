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Ленинградец — Урал, результат матча 26 июля 2026, счет 0:0, 3-й тур Первой лиги 2026/2027

«Урал» сыграл вничью с «Ленинградцем» в матче 3-го тура Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Ленинградец» и екатеринбургский «Урал». Игра проходила на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино. В качестве главного арбитра выступил Олег Журавлёв. Игра закончилась вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 0
Урал
Екатеринбург

Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

«Урал» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Ленинградец» с одним очком располагается на 16-й строчке.

В следующем туре Первой лиги екатеринбургский клуб встретится со «СКА-Хабаровск» 2 августа. Команда из Ленинградской области проведёт матч с «Сочи» 1 августа.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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