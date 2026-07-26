«Является лжецом». Ольмо — о тренере Аргентины, ударившем его после финала ЧМ-2026

Полузащитник сборной Испании Даниэль Ольмо высказался о тренере Аргентины Роберто Айяле, который ударил футболиста после завершения финального матча ЧМ-2026. В этой встрече Испания одержала победу над Аргентиной — 1:0.

«Человек, который утверждает, что раскаивается, а затем оправдывает удар как реакцию. Возможно, он вообще не раскаивается, потому что является лжецом. Я ничего ему не сказал, поэтому мне не нужны его извинения. Нас по-настоящему определяет не сама ошибка, а смелость признать её», — приводит слова Ольмо Mundo Deportivo.

После финального свистка на поле случилась потасовка с участием игроков обеих команд. Роберто Айяла после финального свистка спорил с Даниэлем Ольмо, а затем ударил игрока. Впоследствии Айяла объяснил свой поступок и пообещал извиниться перед Ольмо при встрече.