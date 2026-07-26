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Полузащитник «МЮ» Маунт: у меня есть лидерские качества, эта роль мне подходит

Полузащитник «МЮ» Маунт: у меня есть лидерские качества, эта роль мне подходит
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт высказался о выступлении в товарищеском матче с «Русенборгом» (5:0) в роли капитана команды.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
24 июля 2026, пятница. 19:00 МСК
Русенборг
Тронхейм, Норвегия
Окончен
0 : 5
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
0:1 Лэйси – 31'     0:2 Зиркзее – 56'     0:3 Девани – 63'     0:4 Амасс – 72'     0:5 Уильямс – 84'    

«Думаю, у меня есть лидерские качества. Существуют разные типы лидеров. Есть те, кто очень много говорит. Я же всегда хочу быть тем, кто подаёт пример и никогда не перестаёт работать на поле. Я уже был капитаном много лет назад, поэтому мне нравится эта роль. Особенно когда на поле много молодых игроков, могу общаться с ними и создавать для них комфортную атмосферу как на поле, так и за его пределами. Эта роль мне подходит, мне очень понравилось быть капитаном во втором тайме», — приводит слова Маунта журналист Стивен Рейлстон в социальной сети X.

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