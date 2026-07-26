«Рубин» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 26 июля, состоится матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Грипши, Сааведра, Ходжа, Даку.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Жубал, Оласа, Вахания, Дуглас Аугусто, Батчи, Черников, Кривцов, Воробьёв, Боселли.

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.

Минувший сезон «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице. «Быки» набрали 66 очков в 30 турах и отстали от одержавшего победу в турнире «Зенита» (68) на два очка. «Рубин» финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице с 43 очками.