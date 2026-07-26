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«Был один шанс не проиграть хорватам — и мы его провалили». Мостовой — о Карпине в сборной

«Был один шанс не проиграть хорватам — и мы его провалили». Мостовой — о Карпине в сборной
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выступлении национальной команды под руководством главного тренера Валерия Карпина, вспомнив поражение от сборной Хорватии со счётом 0:1 в матче отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года.

ЧМ-2022 — Европа . Группа H. 10-й тур
14 ноября 2021, воскресенье. 17:00 МСК
Хорватия
Окончен
1 : 0
Россия
1:0 Кудряшов – 81'    

«Какую оценку можно поставить Карпину, если мы нигде не играем? За товарищеские матчи? Был один шанс не проиграть хорватам — и мы его провалили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

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