«Был один шанс не проиграть хорватам — и мы его провалили». Мостовой — о Карпине в сборной

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о выступлении национальной команды под руководством главного тренера Валерия Карпина, вспомнив поражение от сборной Хорватии со счётом 0:1 в матче отбора на чемпионат мира по футболу 2022 года.

«Какую оценку можно поставить Карпину, если мы нигде не играем? За товарищеские матчи? Был один шанс не проиграть хорватам — и мы его провалили», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.