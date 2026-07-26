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40-летний Эдин Джеко согласовал новый контракт с «Шальке-04» — Романо

40-летний Эдин Джеко согласовал новый контракт с «Шальке-04» — Романо
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40-летний нападающий Эдин Джеко согласовал условия нового контракта с «Шальке-04». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, футболист подпишет с «горняками» трудовой договор, срок которого будет рассчитан до лета 2027 года. Отмечается, что босниец отказал клубам из Серии А и МЛС, команды из Германии также проявляли к нему интерес.

Эдин Джеко является воспитанником боснийского «Железничара». На взрослом уровне футболист также выступал за «Вольфсбург», «Манчестер Сити», «Рому», «Интер», «Фиорентину» и другие команды. В «Шальке» игрок перешёл в январе 2026 года.

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