«Уфа» обыграла «СКА-Хабаровск» в 3-м туре Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра выступил Данила Цурков. Победу со счётом 1:0 праздновала команда хозяев.

Единственный гол забил Дилан Ортис. Колумбийский нападающий хозяев поля отличился на 17-й минуте, реализовав пенальти.

«Уфа» набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» без очков располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре хабаровчане встретятся со «Уралом» 2 августа. На следующий день уфимцы проведут матч с «КАМАЗом».