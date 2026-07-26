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Уфа — СКА-Хабаровск, результат матча 26 июля 2026, счет 1:0, 3-й тур Первой лиги 2026/2027

«Уфа» обыграла «СКА-Хабаровск» в 3-м туре Первой лиги
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Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Уфа» и «СКА-Хабаровск». Игра проходила на стадионе «Нефтяник» в Уфе. В качестве главного арбитра выступил Данила Цурков. Победу со счётом 1:0 праздновала команда хозяев.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Уфа
Уфа
Окончен
1 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Ортис – 17'    

Единственный гол забил Дилан Ортис. Колумбийский нападающий хозяев поля отличился на 17-й минуте, реализовав пенальти.

«Уфа» набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «СКА-Хабаровск» без очков располагается на последней, 18-й строчке.

В следующем туре хабаровчане встретятся со «Уралом» 2 августа. На следующий день уфимцы проведут матч с «КАМАЗом».

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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