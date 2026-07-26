«Это уже не потеря». Бубнов — о переходе Сперцяна из «Краснодара» в Саудовскую Аравию

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в саудовский «Аль-Ахли».
— Если брать последние игры, особенно Ленини, я за ним наблюдал на чемпионате мира, на мой взгляд, это уже не потеря. Они его заменят.
— А стандарты Эдика? Сколько стандартов было? Кто на себя возьмёт этот опционал?
— Там были люди, которые брали и исполняли. Особенно угловые, штрафные. Там тоже, думаю, проблем не будет, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
7 июля пресс-служба «Краснодара» официально подтвердила уход полузащитника.
Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», с 2021 года он выступал за основную команду. На его счету 58 голов и 50 результативных передач в 185 матчах.