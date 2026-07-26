«Торпедо» и «Шинник» поделили очки в матче 3-го тура Первой лиги

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Торпедо» и ярославский «Шинник». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Семён Медведев из Екатеринбурга. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт открыл Денис Миронов. Нападающий ярославской команды отличился в начале встречи на 17-й минуте. Во втором тайме на 52-й минуте форвард хозяев поля Алексей Каштанов сравнял счёт.

«Торпедо» набрало семь очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. «Шинник» с пятью очками располагается на седьмой строчке.