«Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом» в 1-м туре РПЛ, пропустив в концовке встречи

Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московский «Локомотив» и грозненский «Ахмат». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Счёт открыл нападающий хозяев поля Зелимхан Бакаев на восьмой минуте. В конце второго тайма на 83-й минуте форвард «Ахмата» Эральд Максути сравнял счёт.

«Ахмат» и «Локомотив» набрали по одному очку, команды занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.