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«Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Зиркзее — Sky Sport Italia

«Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Зиркзее — Sky Sport Italia
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что главной трансферной целью туринцев в плане усиления атаки является Рандаль Коло Муани из «Пари Сен-Жермен», но к этому моменту у «бьянконери» не получается договориться с парижанами о стоимости сделки. Зиркзее является альтернативой французу.

Контракт Зиркзее с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. В прошедшем клубном сезоне форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.

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