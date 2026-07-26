«Ювентус» интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Зиркзее — Sky Sport Italia

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может продолжить карьеру в «Ювентусе». Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что главной трансферной целью туринцев в плане усиления атаки является Рандаль Коло Муани из «Пари Сен-Жермен», но к этому моменту у «бьянконери» не получается договориться с парижанами о стоимости сделки. Зиркзее является альтернативой французу.

Контракт Зиркзее с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. В прошедшем клубном сезоне форвард принял участие в 26 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 20 млн.