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Стала известна зарплата Винисиуса в случае перехода из «Реала» в «Арсенал» — The Telegraph

Стала известна зарплата Винисиуса в случае перехода из «Реала» в «Арсенал» — The Telegraph
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Лондонский «Арсенал» готов платить вингеру Винисиусу Жуниору более £ 400 тыс. (€ 468 тыс.) в неделю в случае перехода в английский клуб из мадридского «Реала», сообщает The Telegraph.

Это более £ 20,8 млн (€ 24,3 млн) в год. Такое предложение может стать самым крупным контрактом в истории клуба. Сообщается, что лондонцы готовы рассмотреть любую возможность подписания вингера, и финансовая сторона сделки не станет для клуба проблемой.

Действующее трудовое соглашение Винисиуса со «сливочными» рассчитано до лета 2027 года. Ранее сообщалось, что главный тренер «Реала» Жозе Моуринью выступает против ухода футболиста из клуба.

Нападающий играет за «сливочных» с лета 2018 года. В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 14 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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