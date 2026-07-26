«Интер» победил «Карлсруэ» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались «Карлсруэ» (Германия) и «Интер» (Италия). Игра прошла на стадионе «БББанк Вильдпарк» (Карлсруэ, Германия). В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Первый мяч забил полузащитник хозяев Тим Чивеха на 50-й минуте. Полузащитник гостей Анди Диуф оформил дубль, отличившись на 90+1-й и 90+4-й минутах, и принёс «Интеру» победу — 2:1.

В минувшем сезоне «Интер» занял первое место в итальянской Серии А, набрав 87 очков. Помимо этого, миланский клуб выиграл Кубок Италии. В финале «Интер» переиграл «Лацио» со счётом 2:0. «Карлсруэ» в сезоне-2025/2026 занял 10-е место во Второй Бундеслиге, набрав 44 очка.