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Карлсруэ — Интер: результат матча 26 июля 2026, счет 1:2, товарищеский матч

«Интер» победил «Карлсруэ» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались «Карлсруэ» (Германия) и «Интер» (Италия). Игра прошла на стадионе «БББанк Вильдпарк» (Карлсруэ, Германия). В качестве главного арбитра выступил Марко Гуида. Победу со счётом 2:1 праздновали футболисты гостей.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
26 июля 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Карлсруэ
Карлсруэ, Германия
Окончен
1 : 2
Интер М
Милан, Италия
1:0 Чивеха – 50'     1:1 Диуф – 90+1'     1:2 Диуф – 90+4'    

Первый мяч забил полузащитник хозяев Тим Чивеха на 50-й минуте. Полузащитник гостей Анди Диуф оформил дубль, отличившись на 90+1-й и 90+4-й минутах, и принёс «Интеру» победу — 2:1.

В минувшем сезоне «Интер» занял первое место в итальянской Серии А, набрав 87 очков. Помимо этого, миланский клуб выиграл Кубок Италии. В финале «Интер» переиграл «Лацио» со счётом 2:0. «Карлсруэ» в сезоне-2025/2026 занял 10-е место во Второй Бундеслиге, набрав 44 очка.

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