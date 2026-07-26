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«К чему готовились, то и увидели». Игрок «Ахмата» Касинтура — о матче с «Локомотивом»

«К чему готовились, то и увидели». Игрок «Ахмата» Касинтура — о матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура поделился впечатлениями от матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Локомотивом» (1:1). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

— По игре у нас было больше голевых моментов. Но и так хорошо, что смогли отыграться и взять хотя бы одно очко. Понимали, как будет играть соперник. К чему готовились, то и увидели. К сожалению, не смогли исключить свои ошибки. Из‑за чего и пропустили.

— Как свою игру оцените?
— Был отличный момент. Нужно было решать. Есть к чему стремиться, — сказал Касинтура в эфире «Матч ТВ».

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