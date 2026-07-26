«К чему готовились, то и увидели». Игрок «Ахмата» Касинтура — о матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Ахмата» Эгаш Касинтура поделился впечатлениями от матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Локомотивом» (1:1). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

— По игре у нас было больше голевых моментов. Но и так хорошо, что смогли отыграться и взять хотя бы одно очко. Понимали, как будет играть соперник. К чему готовились, то и увидели. К сожалению, не смогли исключить свои ошибки. Из‑за чего и пропустили.

— Как свою игру оцените?

— Был отличный момент. Нужно было решать. Есть к чему стремиться, — сказал Касинтура в эфире «Матч ТВ».