Главный тренер «Ахмата» Черчесов прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал ничью с «Локомотивом» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Встреча закончилась со счётом 1:1.

«Неважно начали игру в плане ошибки, которая привела к голу. Уже в первом тайме перестроились, в перерыве ещё поправили. И мы, и «Локомотив» хотели выиграть. 1:1 — счёт на табло.

Игроки сами знают, что не то делали и не до конца правильно. Эмоций и громких слов не было. Я видел, как мы работали три сбора и знаю, какая у нас готовность. Многие вещи наигрывали. Какие-то вещи были, но не всё сегодня. Если вам понравилось, мне пока надо подумать ещё, как усилить команду.

Знаем, что футбол — это организованные действия. В перерыве сказал, что не нужно отходить от плана. Но сегодня могли дожать», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.