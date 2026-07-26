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Главный тренер «Ахмата» Черчесов оценил игру новичков команды

Главный тренер «Ахмата» Черчесов оценил игру новичков команды
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об игре новых футболистов команды в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Локомотивом» (1:1). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Новички… Адамов — новичок? Щетинин тоже не новичок в нашей лиге. Максути вышел и сделал работу. Первый матч всё равно непростой. Сопротивление и эмоции в официальном матче другие. Я смотрел внизу, а вы сверху», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ахмат» и «Локомотив» набрали по одному очку, команды занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.

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