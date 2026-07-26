Главный тренер «Ахмата» Черчесов оценил судейство в игре с «Локомотивом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов оценил судейство в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московским «Локомотивом» (1:1). В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

«Видел иногда свистки, которые не надо было свистеть. А если надо было, то в чужую сторону. Судей поблагодарим. Разберём. Может, я что-то не увидел. Хотя на зрение не жалуюсь», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.