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«Друзья нам помогают». Черчесов рассказал, как осуществлялся трансфер Максути в «Ахмат»

«Друзья нам помогают». Черчесов рассказал, как осуществлялся трансфер Максути в «Ахмат»
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Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился деталями перехода в команду нападающего Эральда Максути. Футболист забил гол в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Локомотивом» (1:1). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Никого мы не вели. Максути же не слепой, чтобы его вести. У футболиста есть качества, если они есть, зачем дальше идти? С Албанией можно договориться. Нет проблем с переводами. Были клубы, которые его хотели в Италии. Дружба — понятие круглосуточное. И друзья нам иногда помогают», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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