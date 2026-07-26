«Друзья нам помогают». Черчесов рассказал, как осуществлялся трансфер Максути в «Ахмат»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился деталями перехода в команду нападающего Эральда Максути. Футболист забил гол в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Локомотивом» (1:1). Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников.

«Никого мы не вели. Максути же не слепой, чтобы его вести. У футболиста есть качества, если они есть, зачем дальше идти? С Албанией можно договориться. Нет проблем с переводами. Были клубы, которые его хотели в Италии. Дружба — понятие круглосуточное. И друзья нам иногда помогают», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.