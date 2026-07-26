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Станислав Черчесов рассказал о задачах «Ахмата» на сезон

Станислав Черчесов рассказал о задачах «Ахмата» на сезон
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1) ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2026/2027.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Давайте после 30-го тура. Мы не те, кто кричат. Мы делаем, соперник тоже делает. Шестёрка? Что в чемпионате, что в Кубке есть только одно место. Хотим быть лучше себя того года. Это уже маленький шажок. Надо быть скромнее», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам минувшего сезона грозненская команда заработала 37 очков и расположилась на девятой строчке.

В следующем туре «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.

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