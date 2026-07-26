Станислав Черчесов рассказал о задачах «Ахмата» на сезон

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1) ответил на вопрос о задачах команды на сезон-2026/2027.

«Давайте после 30-го тура. Мы не те, кто кричат. Мы делаем, соперник тоже делает. Шестёрка? Что в чемпионате, что в Кубке есть только одно место. Хотим быть лучше себя того года. Это уже маленький шажок. Надо быть скромнее», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

По итогам минувшего сезона грозненская команда заработала 37 очков и расположилась на девятой строчке.

В следующем туре «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.