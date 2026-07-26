Игрок «Ахмата» Мелкадзе: мы можем быть в топ-5
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Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московским «Локомотивом» (1:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8' 1:1 Максути – 83'
«Мы поддавливали, не хватило второго гола. Такие надо забирать, расти как команда, а не занимать 9-10-е места. После пяти-шести туров можно говорить о целях, сейчас сложный календарь. Но мы можем быть в топ-5», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В следующем туре «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа. По итогам минувшего сезона грозненская команда заработала 37 очков и расположилась на девятой строчке.
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