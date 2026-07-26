Игрок «Ахмата» Мелкадзе: мы можем быть в топ-5

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с московским «Локомотивом» (1:1).

«Мы поддавливали, не хватило второго гола. Такие надо забирать, расти как команда, а не занимать 9-10-е места. После пяти-шести туров можно говорить о целях, сейчас сложный календарь. Но мы можем быть в топ-5», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В следующем туре «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа. По итогам минувшего сезона грозненская команда заработала 37 очков и расположилась на девятой строчке.