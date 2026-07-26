Игрок «Локомотива» Ньямси прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»
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Игрок «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал ничью в матче с «Ахматом» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8' 1:1 Максути – 83'
«Это была нелёгкая игра. У нас были моменты, чтобы забить ещё. Но это футбол. Мы знали «Ахмат» и хотели играть в наш лучший футбол», — передаёт слова Ньямси корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.
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