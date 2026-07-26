Игрок «Локомотива» Ньямси прокомментировал ничью в матче с «Ахматом»

Игрок «Локомотива» Жерзино Ньямси прокомментировал ничью в матче с «Ахматом» в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

«Это была нелёгкая игра. У нас были моменты, чтобы забить ещё. Но это футбол. Мы знали «Ахмат» и хотели играть в наш лучший футбол», — передаёт слова Ньямси корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.