«Сочи» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Арсенал». Игнатов оформил хет-трик

Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Сочи» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Владислав Харитонов. Победу со счётом 5:0 одержала команда хозяев.

Счёт открыл полузащитник «Сочи» Михаил Игнатов на 21-й минуте. На 27-й минуте нападающий хозяев Павел Мелёшин забил второй гол своей команды. На 30-й минуте Игнатов оформил дубль. Во втором тайме на 56-й минуте Игнатов сделал хет-трик. На 82-й минуте Захар Фёдоров забил пятый гол «Сочи». На 86-й минуте защитник «Арсенала» Ярослав Крашевский получил красную карточку.

«Сочи» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» с тремя очками располагается на 14-й строчке.