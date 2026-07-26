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Сочи — Арсенал Т, результат матча 26 июля 2026, счет 5:0, 3-й тур Первой лиги 2026/2027

«Сочи» одержал первую победу в сезоне, разгромив «Арсенал». Игнатов оформил хет-трик
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Завершился матч 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Сочи» и тульский «Арсенал». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Владислав Харитонов. Победу со счётом 5:0 одержала команда хозяев.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
5 : 0
Арсенал Т
Тула
1:0 Игнатов – 21'     2:0 Мелёшин – 27'     3:0 Игнатов – 30'     4:0 Игнатов – 56'     5:0 Фёдоров – 82'    
Удаления: нет / Крашевский – 86'

Счёт открыл полузащитник «Сочи» Михаил Игнатов на 21-й минуте. На 27-й минуте нападающий хозяев Павел Мелёшин забил второй гол своей команды. На 30-й минуте Игнатов оформил дубль. Во втором тайме на 56-й минуте Игнатов сделал хет-трик. На 82-й минуте Захар Фёдоров забил пятый гол «Сочи». На 86-й минуте защитник «Арсенала» Ярослав Крашевский получил красную карточку.

«Сочи» набрал четыре очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Арсенал» с тремя очками располагается на 14-й строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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