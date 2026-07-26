Экс-игрок «МЮ» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в Катаре — Footmercato

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо в качестве свободного агента может перейти в «Аль-Райян» из Катара. Об этом сообщает Footmercato.

Катарский клуб уже связался с футболистом для обсуждения условий возможного сотрудничества, к этому моменту игрок ещё не принял решения, он изучает все возможные варианты продолжения карьеры.

Джейдон Санчо является воспитанником «Уотфорда» и «Манчестер Сити». На взрослом уровне он выступал за дортмундскую «Боруссию», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Астон Виллу». По данным сайта Transfermarkt, нынешняя стоимость футболиста составляет € 18 млн.

«Аль-Райян» на протяжении своей истории восемь раз становился чемпионом Катара.