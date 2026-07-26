Игрок «Локомотива» Карпукас считает закономерной ничью в игре с «Ахматом»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с грозненским «Ахматом» (1:1).

«У нас были моменты, у «Ахмата» тоже. Ничейная игра, результат закономерен. Надо тренироваться, наигрывать. Сейчас сложно играть без чистого нападающего. Первый тайм понравился, интересная атака, комбинации. Во втором тайме всё это пропало», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.