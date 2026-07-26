Генич отреагировал на гол Даку в матче «Рубина» с «Краснодаром» в РПЛ

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на гол нападающего «Рубина» Мирлинда Даку в матче с «Краснодаром» в 1-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков из Азова. Счёт — 1:0 в пользу «Рубина».

«Спартак», купи Даку!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Даку открыл счёт на 12-й минуте.

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.

Минувший сезон «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице. «Быки» набрали 66 очков в 30 турах и отстали от одержавшего победу в турнире «Зенита» на два очка. «Рубин» финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице с 43 очками.