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Арбитр Федотов высказался об удалении игрока «Рубина» Рожкова в матче с «Краснодаром»

Арбитр Федотов высказался об удалении игрока «Рубина» Рожкова в матче с «Краснодаром»
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Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил удаление полузащитника «Рубина» Ильи Рожкова в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Краснодаром». Игра проходит в эти минуты, счёт — 1:0 в пользу хозяев. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3    
Удаления: Рожков – 18' / нет

Фото: Кадр трансляции

«В трансляции показали не лучшие повторы, надо было что-то покрупнее. Но понятно, что было движение локтем со стороны Рожкова. Это агрессивное поведение и трактуется как удар локтем по лицу. Второстепенный признак — кровь у Боселли. Главный вопрос — амплитуда. Пока что лучший повтор — из-за ворот, там видно, что амплитуда была. Не вижу здесь оснований не доверять арбитрам. Правильно вмешался VAR в лице Казарцева. Что арбитр в поле, что резервные увидеть этого эпизода не могли. Чистяков смотрел на мяч, а резервному не было видно дальнюю руку Рожкова. Момент чисто для VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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