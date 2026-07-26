Арбитр Федотов высказался об удалении игрока «Рубина» Рожкова в матче с «Краснодаром»

Бывший судья Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов оценил удаление полузащитника «Рубина» Ильи Рожкова в матче 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Краснодаром». Игра проходит в эти минуты, счёт — 1:0 в пользу хозяев. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков.

Фото: Кадр трансляции

«В трансляции показали не лучшие повторы, надо было что-то покрупнее. Но понятно, что было движение локтем со стороны Рожкова. Это агрессивное поведение и трактуется как удар локтем по лицу. Второстепенный признак — кровь у Боселли. Главный вопрос — амплитуда. Пока что лучший повтор — из-за ворот, там видно, что амплитуда была. Не вижу здесь оснований не доверять арбитрам. Правильно вмешался VAR в лице Казарцева. Что арбитр в поле, что резервные увидеть этого эпизода не могли. Чистяков смотрел на мяч, а резервному не было видно дальнюю руку Рожкова. Момент чисто для VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.