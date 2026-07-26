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Игрок «Локомотива» Джикия оценил свой дебют за команду

Игрок «Локомотива» Джикия оценил свой дебют за команду
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Игрок «Локомотива» Георгий Джикия оценил свой дебют за команду в официальном матче, который случился в игре 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Смазанный дебют. Обидно, что через рикошет залетело. Не добились положительного результата. Чуть позже пересмотрю момент с голом. По игре всё будем разбирать завтра. На стадионе хорошая атмосфера. Приятно, что в такую дождливую погоду пришло много болельщиков. Огромное им спасибо за поддержку», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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