Игрок «Локомотива» Джикия прокомментировал уход Воробьёва в «Краснодар»

Защитник «Локомотива» Георгий Джикия высказался о переходе нападающего Дмитрия Воробьёва в «Краснодар» этим летом.

«Дима — хороший нападающий, не буду скрывать. То, что перед чемпионатом у нас была такая потеря, — тоже факт. Понятно, будем справляться с этим внутри команды. Самое главное — здоровья ему и удачи. Понятно, что Комли на травме, а Дима покинул команду. У нас есть ещё молодые ребята на подходе. Отнесёмся к ним с уважением и не будем забывать, что трансферное окно открыто», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне Воробьёв принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и семью результативными передачами.