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Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о будущем Батракова в команде

Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о будущем Батракова в команде
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с грозненским «Ахматом» (1:1) высказался о будущем полузащитника команды Алексея Батракова.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«На сегодняшний день Алексей изъявил желание поменять номер. Клуб пошёл ему навстречу. Думаю, это тоже большая ответственность, это имеет большое значение для легендарности клуба и нынешнего его статуса. Сейчас один из лучших игроков в чемпионате России радует нас своей игрой в нашей лиге, нашей команде. Старается приносить пользу нынешнему клубу.

Зачем нам комментировать слухи? Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем комментировать. Если нет… Повторюсь, необходимо радоваться тому, что игрок «Локомотива» радует лигу своей игрой», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошедшем сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.

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