Главный тренер «Локомотива» Галактионов высказался о будущем Батракова в команде

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с грозненским «Ахматом» (1:1) высказался о будущем полузащитника команды Алексея Батракова.

«На сегодняшний день Алексей изъявил желание поменять номер. Клуб пошёл ему навстречу. Думаю, это тоже большая ответственность, это имеет большое значение для легендарности клуба и нынешнего его статуса. Сейчас один из лучших игроков в чемпионате России радует нас своей игрой в нашей лиге, нашей команде. Старается приносить пользу нынешнему клубу.

Зачем нам комментировать слухи? Когда будет какая-то конкретика, тогда и будем комментировать. Если нет… Повторюсь, необходимо радоваться тому, что игрок «Локомотива» радует лигу своей игрой», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошедшем сезоне Батраков забил 17 голов и оформил 12 результативных передач за «Локомотив» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России.