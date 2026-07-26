«Вытащили двигатель, переднее и заднее колесо». Галактионов — о потерях «Локомотива»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ахматом» (1:1) высказался о потерях в команде.

«Если у вас хорошая память, вы можете вспомнить, как заканчивали тот сезон. А тут минус Пруцев, Воробьёв, Монтес. Из автомобиля вытащили двигатель, переднее и заднее колесо. Но всё равно мы едем… Может, машина даже будет лучше ехать. Не знаю, каких трансферов ждать. Я тренирую команду», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ахмат» и «Локомотив» набрали по одному очку, команды занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.