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«Вытащили двигатель, переднее и заднее колесо». Галактионов — о потерях «Локомотива»

«Вытащили двигатель, переднее и заднее колесо». Галактионов — о потерях «Локомотива»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Ахматом» (1:1) высказался о потерях в команде.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Если у вас хорошая память, вы можете вспомнить, как заканчивали тот сезон. А тут минус Пруцев, Воробьёв, Монтес. Из автомобиля вытащили двигатель, переднее и заднее колесо. Но всё равно мы едем… Может, машина даже будет лучше ехать. Не знаю, каких трансферов ждать. Я тренирую команду», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Ахмат» и «Локомотив» набрали по одному очку, команды занимают пятое и шестое места в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» встретится с махачкалинским «Динамо» 1 августа, а «Ахмат» проведёт матч со «Спартаком» 2 августа.

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