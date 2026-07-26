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Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал ничью с «Ахматом»

Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал ничью с «Ахматом»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с грозненским «Ахматом» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Бакаев – 8'     1:1 Максути – 83'    

«Если кто-то говорит, что виноват Джикия и тренер, связывая с этим рикошетом… Тогда можно поставить оценку, что он разбирается в футболе. Или что он не в себе.

А если говорить о заменах в целом, Руденко подустал, «Ахмат» выпустил двух высокорослых игроков, поэтому решили наполнить зону. Но случился этот рикошет, такое бывает… Игра была хорошей. Первый тайм был инициативный, а во втором отдали её, признаю. Заменами пытались вернуть в своё русло. Будем работать дальше.

Если бы Ньямси свой момент реализовал, вы бы говорили по-другому. Развернуть можно по-разному, смотря как богата фантазия», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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