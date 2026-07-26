Главный тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал ничью с «Ахматом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с грозненским «Ахматом» (1:1).

«Если кто-то говорит, что виноват Джикия и тренер, связывая с этим рикошетом… Тогда можно поставить оценку, что он разбирается в футболе. Или что он не в себе.

А если говорить о заменах в целом, Руденко подустал, «Ахмат» выпустил двух высокорослых игроков, поэтому решили наполнить зону. Но случился этот рикошет, такое бывает… Игра была хорошей. Первый тайм был инициативный, а во втором отдали её, признаю. Заменами пытались вернуть в своё русло. Будем работать дальше.

Если бы Ньямси свой момент реализовал, вы бы говорили по-другому. Развернуть можно по-разному, смотря как богата фантазия», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.