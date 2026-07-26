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Михаил Галактионов: рецепт победы над де ла Фуэнте забыл

Михаил Галактионов: рецепт победы над де ла Фуэнте забыл
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о главном тренере сборной Испании Луисе де ла Фуэнте, которого обыгрывал, когда руководил молодёжной сборной России.

«Рецепт победы над де ла Фуэнте забыл, если честно. Это же давно было. Лет пять прошло… Другие цели и задачи уже. Оставил рецепт где-то. Я в другом месте нахожусь сейчас», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная Испании является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2026 года испанцы победили Аргентину со счётом 1:0. Испания во второй раз в своей истории выиграла чемпионат мира.

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