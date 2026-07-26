Радулов совершал символический удар, Черчесов ремонтировал зонтик. Фото ничьей в Черкизове

26 июля на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором «Локомотив» принимал грозненский «Ахмат». В качестве главного арбитра выступил Кирилл Левников. Первый символический удар по мячу нанёс нападающий хоккейного «Локомотива» Александр Радулов. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лучшие фото с матча «Локомотив» — «Ахмат» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт открыл нападающий хозяев поля Зелимхан Бакаев на восьмой минуте. В конце второго тайма на 83-й минуте новичок «Ахмата» Эральд Максути сравнял счёт.

«Максути вышел и сделал работу. Первый матч всё равно непростой. Сопротивление и эмоции в официальном матче другие», — прокомментировал дебют игрока главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов.