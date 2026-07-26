15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» — «Краснодар»: Боселли сравнял счёт на 45+6-й минуте в 1-м туре РПЛ

«Рубин» — «Краснодар»: Боселли сравнял счёт на 45+6-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков из Азова. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче — 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
2-й тайм
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3    
Удаления: Рожков – 18' / нет

Нападающий гостей Хуан Боселли сравнял счёт на 45+6-й минуте прямым ударом со штрафного. Ранее первый мяч забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 12-й минуте с передачи голкипера Евгения Ставера. Полузащитник хозяев Илья Рожков был удалён с поля на 18-й минуте за удар соперника локтем в центре поля после просмотра VAR.

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.

Минувший сезон «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице. «Быки» набрали 66 очков в 30 турах и отстали от одержавшего победу в турнире «Зенита» на два очка. «Рубин» финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице с 43 очками.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Материалы по теме
«Это уже не потеря». Бубнов — о переходе Сперцяна из «Краснодара» в Саудовскую Аравию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android