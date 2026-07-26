«Рубин» — «Краснодар»: Никита Кривцов вывел гостей вперёд на 53-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречаются казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра проходит на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступает Артём Чистяков. Счёт — 1:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Полузащитник Никита Кривцов вывел гостей вперёд на 53-й минуте. Ранее первый мяч забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 12-й минуте с передачи голкипера Евгения Ставера. На 18-й минуте полузащитник хозяев Илья Рожков был удалён с поля после вмешательства VAR. На 45+6-й минуте форвард гостей Хуан Боселли сравнял счёт прямым ударом со штрафного.

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.

Минувший сезон «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице. «Быки» набрали 66 очков в 30 турах и отстали от одержавшего победу в турнире «Зенита» на два очка. «Рубин» финишировал на восьмой строчке в итоговой таблице с 43 очками.