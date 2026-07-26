«Оренбург» — «Ростов»: у хозяев Савельев удалён за вторую жёлтую карточку на 49-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играют «Оренбург» и «Ростов». Встреча проходит на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Никита Новиков из Петрозаводска. На данный момент счёт 1:0 в пользу ростовчан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 49-й минуте у хозяев за вторую жёлтую карточку с поля удалён Максим Савельев. Ранее, на 47-й минуте, Виктор Мелёхин открыл счёт и вывел ростовчан вперёд.

«Ростов» завершил минувший сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе жёлто-синих было 33 очка в 30 играх. «Оренбург» сохранил прописку в элитном дивизионе, финишировав на 12-й строчке — в двух очках от зоны переходных матчей. Всего у команды было 29 очков.