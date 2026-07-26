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Рубин — Краснодар, результат матча 26 июля 2026, счет 1:3, 1-й тур РПЛ 2026/2027

«Краснодар» победил «Рубин» в 1-м туре РПЛ, отыгравшись по ходу матча. У Боселли — гол+пас
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Завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались казанский «Рубин» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков. Победу со счётом 3:1 праздновала команда гостей.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Даку – 12'     1:1 Боселли – 45+6'     1:2 Кривцов – 53'     1:3 Кристиан – 90+4'    
Удаления: Рожков – 18' / нет

Первый мяч забил нападающий «Рубина» Мирлинд Даку на 12-й минуте с передачи голкипера Евгения Ставера. На 18-й минуте полузащитник казанцев Илья Рожков был удалён с поля после вмешательства VAR. На 45+6-й минуте форвард «Краснодара» Хуан Боселли сравнял счёт прямым ударом со штрафного. Во втором тайме на 53-й минуте полузащитник Никита Кривцов с передачи Боселли вывел вперёд гостей. В конце встречи на 90+4-й минуте хавбек «быков» Кристиан установил окончательный счёт — 3:1 в пользу «Краснодара».

В следующем туре «Рубин» на выезде встретится с «Акроном» 1 августа, а «Краснодар» в домашнем матче сыграет с «Факелом» 2 августа.

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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