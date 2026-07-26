«Оренбург» в меньшинстве вырвал победу у «Ростова» в матче 1-го тура РПЛ

Окончен матч 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играли «Оренбург» и «Ростов». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу оренбуржцев. Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Никита Новиков из Петрозаводска.

На 47-й минуте Виктор Мелёхин открыл счёт в этой игре и вывел ростовчан вперёд. На 49-й минуте у хозяев за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Максим Савельев. На 85-й минуте Руслан Куль вернул равенство на табло. Победный гол «Оренбурга» на 90+4-й минуте забил Андрей Касаджиков.

После этой игры «Оренбург» с тремя очками находится на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» располагается на 11-й строчке без набранных очков.

«Ростов» завершил минувший сезон на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе жёлто-синих было 33 очка в 30 играх. «Оренбург» сохранил прописку в элитном дивизионе, финишировав на 12-й строчке — в двух очках от зоны переходных матчей. Всего у команды было 29 очков.