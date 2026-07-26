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Первая лига по футболу 2026/2027: результаты на 26 июля 2026, календарь, таблица

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 по футболу на 26 июля
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В воскресенье, 26 июля, состоялись пять матчей 3-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей Первой лиги на 26 июля:

«Енисей» — «Велес» — 4:1;
«Ленинградец» — «Урал» — 0:0;
«Уфа» — «СКА-Хабаровск» — 1:0;
«Торпедо» — «Шинник» — 1:1;
«Сочи» — «Арсенал» Тула — 5:0.

Оставшийся матч 3-го тура Первой лиги пройдёт в понедельник, 27 июля.

«Нижний Новгород» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав девять очков. «Уфа», костромской «Спартак» и московское «Торпедо» имеют в активе по семь очков и располагаются со второго по четвёртое места соответственно.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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