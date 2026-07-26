Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 26 июля

В воскресенье, 26 июля, состоялись три матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедших встреч.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 26 июля:

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1;

«Рубин» — «Краснодар» — 1:3;

«Оренбург» — «Ростов» — 2:1.

Напомним, первое место в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого было 66 очков. Бронзовые медали чемпионата выиграл «Локомотив» (53 очка).