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Чемпионат России по футболу 2026/2027: результаты на 26 июля 2026, календарь, таблица

Результаты матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 26 июля
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В воскресенье, 26 июля, состоялись три матча 1-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом прошедших встреч.

Результаты матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 на 26 июля:

«Локомотив» — «Ахмат» — 1:1;
«Рубин» — «Краснодар» — 1:3;
«Оренбург» — «Ростов» — 2:1.

Напомним, первое место в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги занял санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 68 очков за 30 матчей. На втором месте финишировал «Краснодар», в активе которого было 66 очков. Бронзовые медали чемпионата выиграл «Локомотив» (53 очка).

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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