«Нельзя так судить». Сторожук раскритиковал работу арбитров в матче «Торпедо» — «Шинник»

Главный тренер «Торпедо» Александр Сторожук раскритиковал работу арбитров в матче 3-го тура Лиги Pari, в котором его команда сыграла вничью с «Шинником» (1:1). В качестве главного арбитра выступил Семён Медведев из Екатеринбурга.

«Не хотелось бы вообще говорить о таких ситуациях. Они не должны влиять на ход встречи. Люди приходят в выходной день получить удовольствие, а не наблюдать за этим. Сложно описать… Скажу только по главному спорному моменту: чистейший пенальти (падение нападающего Алексея Каштанова в штрафной «Шинника». — Прим. «Чемпионата») — сам сейчас посмотрел. Не знаю, как это трактуется. Резервный судья взял на себя роль контролировать всё поле: фол на другой половине, он диктует в наушник, главный арбитр стоит в трёх метрах и даёт играть дальше. При этом в начале матча был 100% офсайд — тоже сам убедился. Единственный момент во втором тайме у «Шинника» — и он мог стать решающим. И кто бы потом отвечал за это?

Считаю, что нашим вышестоящим властям не нужно экономить — надо вводить VAR в Первой лиге. Кажется, это не такая большая проблема. Думаю, все клубы с этим согласятся. Судьи молодые, но это не тот чемпионат, где нужно кому-то набираться опыта — мы должны себя уважать. Нас должны судить классифицированные арбитры. Здесь же судья как будто потерялся. Не хотел бы вдаваться в подробности. Но это отразилось на ходе игры и самом рисунке матча. Нельзя так судить. С этими новыми правилами…

По самой игре: начало получилось каким-то непонятным для нас, пропустили, чуть-чуть встряхнулись, проснулись. Стандартов опасались, работали — кто-то кого-то заблокировал, это никого не волнует. Это всё в пользу бедных, пропустили. Затем полезли отыгрываться, были два хороших момента — рядом пробили. Сделали корректировки, выпустили ярко выраженного форварда Диму Цыпченко, упростили доставку — забили тоже со стандарта. Где-то спешили, не хватило чуть-чуть мысли — там можно было разыгрывать. Подробнее игру разберём на теории и резюмируем более целостно», — приводит слова Сторожука официальный сайт клуба.